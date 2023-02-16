Наше послание как Армении, так и Азербайджану, а также всему региону заключается в необходимости найти способ деэскалации напряженности, чтобы вернуться на путь всеобъемлющего и прочного мира. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс подчеркнул, что США участвуют в этих усилиях на двусторонней и многосторонней основе, и продолжат делать все возможное для продвижения этого дела.

«Мы надеемся, что другие страны направят такой же сигнал», — сказал он.