«Мы с Араратом Мирзояном посетили Анкару и встретились с министром иностранных дел Турции. Мы договорились о восстановлении совместными усилиями моста Шелкового пути (Ани), который находится частично на территории Армении и частично на территории Турции».

Об этом заявил спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян, которого цитирует «Арменпресс».

Он также отметил, что мост Маргара, расположенный на границе двух стран, находится в нормальном состоянии.

Спецпредставитель также подчеркнул, что взаимные визиты официальных лиц в связи с ожидаемым футбольным матчем между Турцией и Арменией пока не ожидаются.