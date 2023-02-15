«В Турции в зоне произошедшего 6 февраля землетрясения происходят очень сильные афтершоки», — говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

«В районе землетрясения происходят очень сильные повторные подземные толчки (афтершоки). Мы сталкиваемся с необычной ситуацией. До сих пор зарегистрировано в целом 3 858 афтершоков. Землетрясение, эпицентр которого пришелся на Кахраманмараш, привело к разлому в земной коре шириной 7,3 метра», — говорится в сообщении.