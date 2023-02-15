Департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям (ДМГК) МИД РФ объединит все программы, связанные с продвижением русского языка за рубежом, выполняя функцию оператора новой госпрограммы. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Новый департамент международного гуманитарного и культурного сотрудничества будет от МИД выполнять функцию оператора новой государственной комплексной программы поддержки и продвижения русского языка за рубежом. <…> Главный смысл этой программы — объединить воедино все, что связано с русским языком. Это и Россотрудничество, и фонд «Русский мир», и Институт Пушкина. Программа поддержки русского языка за рубежом не была единой до недавнего времени, теперь задача все это скоординировать», — сказал Лавров.

Он отметил, что программа поддержки и продвижения русского языка за рубежом одобрена, однако в этом году на ее финансирование средств не выделено.

«Если получится в непростой финансовой ситуации что-то получить на хотя бы приоритетные образовательные программы в этом году, то мы готовы совместно с Госдумой, Советом Федерации над этим поработать», — подчеркнул Лавров.

Он уточнил, что на территориях-союзниках и среди партнеров по СНГ и Евразийскому экономическому союзу «велика тяга к русскому языку». Во многих странах СНГ созданы уже филиалы российских вузов. В частности, Лавров привел в пример 11 вузов в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане. Также он отметил школу имени Пушкина в Ашхабаде и школу в Таджикистане. На финансирование этих мероприятий, по словам Лаврова, «хотелось бы выделять больше денег».