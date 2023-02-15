Миланский суд оправдал экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который подозревался в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток. Как сообщила в среду газета la Repubblica, данное решение было вынесено ввиду «отсутствия факта» преступления.

Вместе с 86-летним сенатором оправданы и все 28 проходивших вместе с ним подозреваемых в получении взятки за дачу ложных показаний по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток.

Отметим, что в прошлом не раз заявлялось о причастности Берлускони к мафиозным кругам Италии и связях с «Коза Нострой». Однако Берлускони, на которого неоднократно заводились уголовные дела в Италии и Испании, до сих пор удавалось уйти от преследования — в основном из-за его неприкосновенности как главы итальянского правительства.