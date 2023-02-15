В Турции на десятые сутки после землетрясения из-под завалов спасли 42-летнюю Мелике Имамоглу. Женщина провела под завалами обрушившегося дома в районе Оникишубат города Кахраманмараш 222 часа.

Поисково-спасательные работы на месте разрушенного дома ведут отряды из провинции Бурса. Вызволенной из-под завалов оказали первую помощь и госпитализировали.

Отметим, что спустя более 200 часов после землетрясения еще находят под завалами живых людей: на 205-й час спасли 35-летнюю женщину в Кахраманмараше, на 207-й час — 12-летнего мальчика в провинции Адияман. В Хатае на 209-й час вызволили из-под завалов супругов.

Через 212 часов обнаружили и спасли 77-летнюю женщину.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени — 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов). Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 35,4 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло свыше 3,6 тыс. человек.