Делегация во главе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прибыла в Анкару.
В аэропорту их встретил спецпредставитель Турции в переговорах по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.
Делегация во главе с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном прибыла в Анкару.
В аэропорту их встретил спецпредставитель Турции в переговорах по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.
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