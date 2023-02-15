Министерство финансов Казахстана представило подробности проекта «Национальный фонд — детям», который планируется запустить в стране с 2024 года. Заместитель министра финансов Даурен Темирбеков рассказал о них на заседании Сената, который обсуждал вопрос, передает издание Tengri News. При рождении гражданам Казахстана будут открывать накопительный счет в долларах, средства с него можно будет использовать на жилье и образование по достижении 18 лет.

По словам Темирбекова, ставка инвестиционного дохода будет определяться на уровне средней доходности Национального фонда Казахстана за несколько лет, а сумма накоплений на счетах граждан составит около $3500. Средства на счета будут поступать ежегодно 1 января из Нацфонда, который пополняется за счет сырьевого сектора. Планируется освободить такие счета от налогов, рассказал заместитель министра финансов сенаторам. Аналогичная модель применяется Государственным пенсионным фондом Норвегии, пишет РБК.

Средствами накопительного счета можно будет пользоваться после 18-летия. Потратить их можно будет на образование, в том числе в зарубежных вузах, или на покупку жилья, но только на территории Казахстана. После 18-летия накопленные средств будут храниться на счетах 5-10 лет. Невостребованные средства могут быть переведены на пенсионный счет или переданы по наследству, добавил представитель Минфина страны.

В случае смены гражданства до наступления 18 лет и переезда в другую страну ребенок лишится права на выплаты. При сохранении гражданства оно останется за ним. Ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении и перепродажу жилья, купленного с привлечением средств с накопительного счета, не планируется, добавил Темирбеков.