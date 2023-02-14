Мужчина (его имя не раскрывается) пересек границу США и Мексики в конце декабря — он въехал в страну на внедорожнике и пояснил, что его могут преследовать за участие в протестах в поддержку Алексея Навального. Эти данные приводит Yahoo News.

После этого он пообещал раскрыть «некоторые военные секреты России» и добавил, что с 2018 по 2021 работал инженером на авиационном заводе в Казани, который производил самолёты «Туполев» — там он занимался строительством бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь», который был задействован и в боевых действиях в Украине.

Информация о беженце попала в несекретный отчет Службы таможенного и пограничного контроля США. 11 января рассказ мужчины признали заслуживающим доверия, а его самого отправили в ФБР для дальнейшего допроса, который он, вероятно, проходит до сих пор.