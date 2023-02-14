Азербайджан создаст контейнерные городки в Адыямане, Кахраманмараше и Хатае для пострадавших от сильного землетрясения и оставшихся без жилья граждан братской Турции.

Об этом заявил председатель объединения «Бизнесмены и промышленники Турции и Азербайджана» (TÜİB) Гусейн Бёюкфырат.

Председатель организации сказал, что в настоящее время создается контейнерный городок из 1000 домов в Адыямане. «Мы направляем TIRы с контейнерными домами из Азербайджана в центр AFAD в Адыямане», — приводит «Репорт» его слова.

В дальнейшем будут созданы такие же городки в Кахраманмараше и Хатае.