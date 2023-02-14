«Азербайджан инициировал процесс нормализации отношений с Арменией и предложил Армении подписать мирное соглашение, основанное на 5 базовых принципах международного права. Мир нужен Армении больше, чем кому бы то ни было».

Об этом на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, сообщается на официальной странице Милли Меджлиса.

С.Гафарова сказала, что Армения демонстрирует деструктивную позицию на переговорах и, открыто нарушая требования трехсторонних заявлений, не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана и препятствует разблокировке всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе.