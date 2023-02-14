Не менее 41 тысячи зданий в 10 пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды.

«В 10 затронутых стихией провинциях мы выявили 41 791 здание, которые уже обрушились, или же их необходимо срочно снести, или же они находятся в аварийном состоянии», — заявил министр Мурат Курум на брифинге в Газиантепе.

По его словам, полностью оценку зданий в 10 провинциях планируется завершить за неделю.

Министр ожидает, что до конца февраля начнутся строительные работы в 10 провинциях.