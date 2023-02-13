Италия сможет полностью прекратить закупки российского газа уже в течение нынешнего года и в будущем стать поставщиком природного топлива по новым каналам.

Об этом сказал министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

«Со следующего года мы сами сможем снабжать газом другие страны, и вскоре превратимся в газовый хаб Европы, благодаря удвоению объема поставок из Азербайджана через Трансадриатический газопровод (ТАР)», — сказал он в интервью газете «Мессаджеро» перед отъездом в Баку.

По его словам, в 2021 году 40% потребляемого газа Италия получала из России, в этом году этот объем снизился уже до 16%.

«Два регазификационных комплекса в Пьомбино и Равенне, которые будут введены в строй до лета, будут производить те самые 10 млрд кубометров газа в год. Именно столько мы импортировали из России за прошлый год», — отметил Урсо.