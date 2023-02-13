Президент Молдовы Майя Санду заявила, что РФ готовит акции дестабилизации в стране — атаки с привлечением диверсантов, которые будут атаковать государственные здания и захватывать заложников.

По словам президента, она получила документы от украинских властей (ранее об этом говорил президент Владимир Зеленский), в которых задокументированы места и логистика для подготовки подрывных действий. Также в этих бумагах якобы есть инструкции для въезда в Молдову граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории. Также Санду обвинила в кооперации с Россией внутренние силы — партию «Шор», ветеранские организации и часть людей, которые связаны с бизнесменом и политиком Владимиром Плахотнюком. По словам Санду, главная цель РФ — свержение конституционного строя, смена власти и установление другой, которая бы остановила процесс интеграции в ЕС.

В связи с этим Санду поручила принять ряд мер. Государственные учреждения и силовики должны усилить меры безопасности, а парламент должен в самое ближайшее время принять законопроекты, которые обеспечат Службу информации и безопасности и прокуратуру инструментами для более “эффективной борьбы с рисками для безопасности страны”.

Санду также призвала привлечь к ответственности всех участников акций, которые будут направлены на смену действующих властей.