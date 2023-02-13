«Главное управление безопасности Турции сообщило о задержании 56 человек и аресте 14 из них за провокационные материалы в соцсетях в связи с произошедшими в стране землетрясениями», — сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение полиции.

«Было выявлено 475 аккаунтов в соцсетях, содержащих провокационные публикации о землетрясении, сделанные с целью посеять страх и панику среди населения. 56 человек, распространявших эти сообщения, были задержаны, 14 из них арестованы», — сообщило управление.

Кроме того, полиция инициировала блокировку 41 фишингового сайта, через которые злоумышленники обманным путем выманивали деньги у граждан, желающих помочь пострадавшим в результате землетрясений. Заморожены криптокошельки, на которые предлагалось перевести активы под видом помощи пострадавшим, и четыре учетных записей в соцсетях, выдающих себя за госучреждения.