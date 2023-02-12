Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар побывал на корабле ВМС Турции TCG Sancaktar, переоборудованном под госпиталь для пострадавших при разрушительных землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше, сообщает «Анадолу».

Акара в ходе визита сопровождали глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий ВМС Турции, адмирал Эрджюмент Татлыоглу и командующий ВВС Турции, генерал Атилла Гюлан.

Акар вместе с командующими родами войск ВС Турции посетил пострадавших при землетрясении, пожелал им скорейшего выздоровления.

Обращаясь к персоналу, министр отметил, что в рядах ВС Турции с первых минут сплотились для оказания помощи гражданам и ликвидации последствий разрушительных землетрясений, унесших тысячи жизней.