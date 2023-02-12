Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в зоне землетрясения работают 25 тысяч 67 человек личного состава ВС страны.

Акар, начальник Генерального штаба Яшар Гюлер, командующий ВМС адмирал Эркумент Татлыоглу и командующий ВВС генерал Атилла Гюлан проверили работу «моста воздушной помощи», созданного Министерством национальной обороны для доставки поисково-спасательных групп и грузов в зону землетрясения.

Отметив, что военнослужащие были со своим народом с самого начала и выполняли свои обязанности образцово, Акар сказал: «Здесь созданы пункты сбора и раздачи. На сегодняшний день выполнено 707 полетов на 63 самолетах… Мы собрали в Инджирлике 57 вертолетов общего назначения. Этими вертолетами мы обслуживаем район землетрясения. На данный момент мы совершили 710 полетов с вертолетами… Кроме того, между Мерсином и Искендеруном создан коридор морской помощи».