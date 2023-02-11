Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил посольство Турции в Вашингтоне, где выразил соболезнования в связи многочисленными жертвами в результате разрушительных землетрясений с эпицентрами в провинции Кахраманмараш.

Главу американской дипломатии встретил посол Турции в США Мурат Мерджан, передает «Анадолу».

Энтони Блинкен сделал запись в книге соболезнований. «От своего имени и имени американского народа выражаю соболезнования народу Турции в связи с огромной утратой. США поддерживают союзника и друга в лице Турции и будут делать это впредь», — написал дипломат.

Госсекретарь заверил, что Вашингтон готов оказать Турции всю необходимую поддержку в восстановлении пострадавших от стихийного бедствия провинций. «США всецело солидарны с Турцией. Мы будем работать бок о бок, плечом к плечу, чтобы восстановить (пострадавшие районы). В настоящее время мы делаем все возможное, чтобы поддержать тех, кто нуждается в помощи», — отметил он.