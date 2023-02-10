В Баку продолжается кампания по сбору помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции. Помощь пострадавшим от землетрясения в Баку в основном собирается по двум адресам — в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на Тбилисском проспекте и во Дворце ручных игр.

Собранная помощь сортируется волонтерами, упаковывается, загружается в машины и отправляется в братскую страну, передает Report.

Член Платформы единства и солидарности Тюркского века Ондер Аксой сказал, что в общей сложности из Баку в Турцию отправлено 88 фур с гумпомощью.

По его словам, акция по сбору помощи гражданам, пострадавшим в результате землетрясения, продолжается уже пятый день: «Собранная помощь сортируется волонтерами, затем загружается в грузовики и отправляется в Турцию. Вчера было отправлено 23 грузовика. Сегодня планируется отправить еще 20-25 грузовиков».

O.Аксой отметил, что бывшая в употреблении одежда сортируется отдельно и после химической очистки также упаковывается и отправляется в Турцию.