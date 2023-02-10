Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов на иранский объект минобороны в городе Исфахан, установлено участие работающих на Израиль агентов, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявлении министерства информации (разведки) Ирана.

«Благодаря тесному сотрудничеству служащих министерства информации и организации разведки Корпуса стражей исламской революции и при содействии Организации по защите информации минобороны Ирана выявлены и арестованы основные исполнители неудачной диверсии на одном из производственных центров минобороны, осуществленной 28 января в Исфахане», — цитирует агентство текст заявления ведомства.

По данным агентства, установлено участие в нападении агентов, работающих на Израиль.