Двое суток ушло у спасателей из Германии на то, чтобы вызволить из-под обломков 40-летнюю женщину по имени Зейнеп. Её младшая сестра Зюбейде, не теряя надежды, все четыре дня провела у разрушенного десятиэтажного дома, в котором жила Зейнеп. По словам очевидцев, спасатели обнаружили пострадавшую женщину с помощью поисковых собак.

Вся семья Зейнеп во время землетрясения была дома, никто, кроме нее, не выжил. «Она лежала рядом с шахтой лифта, построенной из твердого материала, между бетонными конструкциями. Это спасло ей жизнь», — объясняет один из немецких спасателей-добровольцев.

Пока Зейнеп оставалась под завалами, зажатая обломками здания, ей удалось передать воду и некоторые лекарства. «Мы сделали отверстие размером 40 на 30 сантиметров. Она лежала на одном из своих мертвых детей, над ней — её мертвый муж. Женщина была зажата между телами», — рассказывает Бенно Риль, другой член немецкой спасательной команды.