Президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможное выдвижение американского политика на второй президентский срок.

«Старик Байден вроде бы собрался на второй срок. Чем отметился на первом: путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. Хранит в гараже личного дома секретные документы; потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но сваливает все экономические проблемы США на происки России; может по рассеянности начать третью мировую войну», — написал Медведев.

Российский политик подытожил, что «прогрессирующая деменция – не помеха» для повторного избрания на пост президента США.