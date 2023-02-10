Азербайджан отправил более 1 000 палаток и 279 обогревателей для пострадавших от землетрясения в Турции, сообщило агентство Anadolu.
Агентство отмечает, что в целом отправлено 16 машин с гуманитарным грузом.
Азербайджан отправил более 1 000 палаток и 279 обогревателей для пострадавших от землетрясения в Турции, сообщило агентство Anadolu.
Агентство отмечает, что в целом отправлено 16 машин с гуманитарным грузом.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий