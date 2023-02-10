Юридическая служба ЕС фактически подтвердила, что никто не знает, где находятся 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в $258 млрд. Из этой суммы на данный момент установлено местонахождение не более $36,4 млрд.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на документ, подготовленный для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Чтобы передать российские активы Украине, нужно их сначала найти, отмечает юридическая служба, которая для этого рекомендует саммиту ЕС обязать европейские банки незамедлительно передать всю информацию о замороженных средствах РФ Еврокомиссии.

«Юристы оценивают, что порядка $258 млрд может быть обнаружено на основании информации, которую Банк России предоставлял в [начале] 2022 года в сообщении о своих золотовалютных резервах. К настоящему моменту страны ЕС сообщили о местонахождении $36,4 млрд замороженных активов Центробанка России», — сообщило агентство.