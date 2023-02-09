Номенклатура военных поставок Украине меняется, так как Соединенные Штаты хотят, чтобы Киев вернул утраченные территории.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«На протяжении всего этого процесса, на каждом его этапе мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было все, что ей нужно <…> для эффективной самообороны, и чтобы продолжать отвоевывать территории, захваченные у нее российскими войсками. По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине истребителей.

Блинкен напомнил, что ранее США и ряд стран Европы приняли решение о передаче Киеву танков, так как посчитали это необходимым в текущих условиях развития конфликта. Он добавил, что Вашингтон и его союзники продолжат следовать этому пути в вопросах поставок Украине различных вооружений, которые в данный момент «могут быть наиболее эффективными». Этот процесс будет проходить при тесной координации как с Киевом, так и с другими союзниками США, заключил госсекретарь.