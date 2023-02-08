«Азербайджан действительно стал единым сердцем. Наш народ оказывает посильную помощь. Благодаря труду людей, прилагающих усилия для оказания помощи, в настоящее время отправлены грузовые автомобили», заявил посол Турецкой Республики в Азербайджане Джахит Багчы в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«По Вашему поручению ведомства интересуются как доставкой, так и потребностями в генераторах, трансформаторах, больничных принадлежностях. Мы же работаем в условиях координации с ними», — подчеркнул посол Турции.

Выразив признательность за поддержку для того, чтобы излечить раны Турции, Джахит Багджи сказал: «Мы знаем, что мы — братья, всей душой испытываем и чувствуем это. Уважаемый господин Президент, Турция передает Азербайджану сердечную благодарность».