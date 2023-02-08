«Пожертвования через электронные платежные системы пострадавшим в Турции не облагаются налогами», сказали в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

«В настоящее время платежи, осуществляемые гражданами в электронном виде с целью оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и не связанные с покупкой каких-либо работ и услуг, предоставляемых в режиме электронной торговли, не подлежат обложению НДС в размере 18%. Для возврата удержанных сумм налога при осуществлении таких переводов гражданам рекомендуется обращаться в банки, клиентами которых они являются и посредством которых осуществлено перечисление», — сообщили в ГНС.