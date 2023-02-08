Минимальный размер трудовой пенсии увеличен с 240 до 280 манатов.

Это нашло отражение в поправке к закону «О трудовых пенсиях», который сегодня утвердил президент Ильхам Алиев.

Закон вступил в силу с 1 февраля 2023 года.