Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, выступая во вторник в Лондоне, что не верит в то, что Россия может передать Ирану ядерные технологии в обмен на поставки вооружений.

«Критикуя меня, мои иранские коллеги любят говорить, что Иран — мировой рекордсмен по числу инспекций, а я удивительно часто там появляюсь. По этой причине все, что может произойти в сфере внедрения новых технологий или новых разработок, будет немедленно нами замечено. Однако этого не будет, поскольку Россия — участник договора о нераспространении ядерного оружия, и я не верю в то, что она могла бы столь грубо нарушить его», — сказал Гросси, отвечая на вопрос об угрозе передачи Тегерану российских ноу-хау в сфере ядерных разработок.