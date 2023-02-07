Надо ли считать бегство российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна из Карабаха в Москву сенсацией? Ответ однозначно таков – нет.

Человек, который вознамерился возглавить остаточный ресурс питомника мракобесия на азербайджанских землях, слишком переоценил себя и свои способности. Его попытка осуществить сборку хоть какой-то конфигурации из обломков рухнувшего сепаратистского конструкта завершилась, не начавшись. Во-первых, подручный материал ни на что не годен, а во-вторых, действующая в регионе конъюнктура неподобающая для грязных авантюр.

Ведь всем было ясно, что ключ от стабильности в регионе у официального Баку, и он никакого волюнтаризма или самодеятельности на де-оккупированных территориях не потерпит.

Беда беглеца в том, что он влез не в свое дело, положившись на свой карман. Не зря же говорят, деньги решают многие задачи, но не все. Они бессильны перед умом и тонкой дипломатией. Варданян поставил перед собой неподъемную задачу и загнулся.

Едва ступив на азербайджанскую землю, он уже угодил в трясину, когда заочным порядком удостоился красной карточки от главы президента Ильхама Алиева. Азербайджанский лидер только раз в телеграфной форме дал всем знать, что новоиспеченному «госминистру» несуществующей республики не будет места в Азербайджане.

И какой же актив наработал Варданян по управлению дезорганизацией? Никакой. У него нулевой баланс, если не считать велеречивые интервью зарубежным СМИ.

В ходе них он также вляпался лицом в грязь. Увиливал от четких вопросов интервьюеров, называя белое черным и наоборот, юлил и, конечно же, лил напраслину на азербайджанский народ. И надо ли было так громко пиариться, коль предпосылок для успеха было ноль?!

Карабах вернулся в родное лоно два года назад, и как только местные армяне стали налаживать контактный процесс с азербайджанской властью ради принятия гражданства и осуществления реинтеграции в республиканскую систему, незваный гость как с неба свалился.

Возможно, у него были большие планы по трансферу в Армению на самый высокий пост, и облюбовал для себя Карабах в качестве полигона. Даже если это так, все равно ошибся.

Мало того, что вошел на землю суверенной страны с черного хода, он же успел отметиться грубым нарушением азербайджанского законодательства. Речь о нарушении закона о государственной границе. В результате наработал статус персоны нон-грата, по-другому и быть не могло.

Неизвестно, смог или же успел он прослыть своим среди криминальных авторитетов в ареале с 25 тысячным армянским населением. Скорее, нет, потому что у местных заправил срабатывает один аргумент – сила. Но и этого беспредела дни сочтены.

Не следует забывать, что и с Иреваном у российского олигарха ничего не срослось. Никто иной, как сам Пашинян ему резко ответил, что в актуальной повестке нет места территориальной проблеме. Ребром стоит вопрос обеспечения прав местных армян, из чего следовало, что возврата к решенным вопросам не будет.

Но Варданяну очень уж хотелось поиграть в политику путем возврата к прошлому, в результате угодил в пустоту. Зная, что официальный Иреван признал территориальную целостность Азербайджана, бравый олигарх все равно предпринимал попытки эскалации положения. Но ничего не вышло.

Армянские СМИ сообщают, что Варданян в настоящее время находится в Москве и возвращаться не намерен.

По факту глава Азербайджана одной репликой подвел черту под усилия непрошенного гостя, указав ему на выход. Имел бы самолюбие, не стал бы дожидаться позорного бегства. Печальный опыт Рубена Варданяна должен послужить уроком всем, кто пожелает предпринять нечто втайне от азербайджанских властей. Въезд в страну новым варданянам закрыт.

Если беглец вознамерится вернуться в Карабах, горько пожалеет о своем решении. Его мутное дело не сработало, значит по-иному и не будет, будь он напористый и настырный.

Судьбу армян Карабаха, как неоднократно высказывался президент Ильхам Алиев, решит правительство Азербайджана. Стоит вспомнить месседж главы государства: «Кто хочет, тот может жить в Карабахе под флагом Азербайджана… Двери всегда открыты для тех, кто этого не хочет».

Позиция Баку в этом вопросе принципиальна и непоколебима.

Если кто-то попытается отправить иного марионетку с функцией Варданяна в Карабах, то и он столкнется с решительной и принципиальной позицией азербайджанского государства.

В Армении циркулируют слухи и мнения, будто армяне Карабаха желают понять позицию России относительно своей будущее судьбы, ситуации вокруг Лачинской дороги, где мирная акция протеста азербайджанцев против разграбления природных ресурсов страны не прекращается.

Ясно одно, что митингующие будут стоять до последнего, пока не добьются посещения рудников, нравится это кому-то, или нет.

Тем же, кого интересует позиция Москвы, уж лучше опуститься с небес на землю. Если им невдомек, то пусть знают, что в Карабахе часы показывают Бакинское время. По ним и нужно соизмерять планы и распорядок.

Тофик Аббасов