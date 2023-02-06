Иранские атомщики приступили к разработке самого крупного месторождения урана, расположенного в области Бафк, в провинции Йезд в центральной части республики, передает агентство Fars.

«Результаты примерной оценки объема обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена», – передает слова Эслами агентство.

В связи с этим в понедельник состоялась церемония введения в эксплуатацию месторождения, в ней принял участие глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.