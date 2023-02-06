Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба греческого премьера.

Это их первый телефонный разговор после разрыва отношений в мае 2022 года.

«В ходе общения премьер-министр выразил скорбь по поводу разрушительного землетрясения в Турции и передал г-ну Эрдогану поддержку и соболезнования правительства и греческого народа в связи с человеческими жертвами. Премьер-министр подтвердил готовность Греции немедленно оказать Турции всевозможную помощь — в дополнение к уже отправившейся в регион команде — в преодолении последствий разрушительного землетрясения», — сообщила пресс-служба.

Ранее Греция сообщила о подготовке к отправке самолета с группой спасателей и врачей, медикаментами.

«Эрдоган поблагодарил премьер-министра за поддержку и незамедлительную помощь», — говорится в сообщении.