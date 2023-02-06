Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции в 14.24 по бакинскому времени, сообщают сейсмологи.
Одновременно сообщается, что новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.
Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции в 14.24 по бакинскому времени, сообщают сейсмологи.
Одновременно сообщается, что новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.
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