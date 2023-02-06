Новое землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции в 14.24 по бакинскому времени, сообщают сейсмологи.

Одновременно сообщается, что новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.