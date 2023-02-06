Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованием турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением.

Об этом сообщает Акорда.

«Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели большого количества людей в результате мощного землетрясения в Турецкой Республике. В этот тяжелый момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу», — говорится в телеграмме.

Президент также сообщил о готовности Казахстана оказать соответствующую помощь Турции.