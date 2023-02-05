Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если Владимир Зеленский примет такое решение.
Соответствующее заявление министр сделал во время пресс-конференции в Киеве.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подаст в отставку, если Владимир Зеленский примет такое решение.
Соответствующее заявление министр сделал во время пресс-конференции в Киеве.
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