Российские экоактивисты выразили поддержку азербайджанским активистам, проводящим акцию протеста на дороге Лачин-Ханкенди.

Одной из тем, обсуждавшихся в рамках Второй зимней экошколы, которая прошла в этнографическом парке «Этно мир» Калужской области по инициативе почетного председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиева, была именно деятельность азербайджанских экоактивистов, связанная с прекращением незаконной эксплуатации золоторудных и медных месторождений в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сообщает АПА.

Как сообщил председатель АМОР Джейхун Гусейнов, Зимняя экошкола организации продлится три дня: «В день открытия зимней школы обсуждалась акция азербайджанских экологов против экоцида на Лачинской дороге. Активисты нашего мероприятия поддержали эту акцию. Эта проблема является проблемой не только Азербайджана, а общей, глобальной проблемой, и каждый из нас должен очень серьезно относиться к этому вопросу, чтобы защитить наш мир».

Заведующий отделом администрации Калужской области Валерий Завьялкин отметил, что тема экологии сегодня очень актуальна: «Актуальность этой темы возрастает день ото дня. Очень приятно, что научная общественность и высококвалифицированные педагоги, собравшиеся в Зимней экошколе АМОР, дают правильное направление молодежи в вопросах охраны природы. Молодые люди, обладающие этими важными знаниями, определят направление на перспективу».

Выступая на панельной сессии, официальный представитель российского представительства Фонда Гейдара Алиева Назим Исмаилзаде подробно рассказал о гуманитарной акции азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди, которая продолжается уже почти два месяца. Он сообщил, что на акции азербайджанские экоактивисты требуют проведения мониторинга месторождений «Гызылбулаг» и «Демирли» Карабахского экономического района.