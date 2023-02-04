Германия собрала доказательства военных преступлений в Украине для будущего международного судебного процесса, заявил генпрокурор Петер Франк.

«В настоящее время, например, мы сфокусированы на обстоятельствах массовых убийств в Буче и атаках на гражданскую инфраструктуру Украины», — сказал Франк в интервью, опубликованном в субботу газетой Welt am Sonntag.

По его словам, количество собранных улик исчисляется трехзначными цифрами.

Процесс сбора информации немецкими следователями начался в марте 2022 года. В основном он ведется на основании анализа общедоступных данных и свидетельств украинцев.

Несмотря на многочисленные свидетельства, российские власти отрицают истязания и массовые убийства украинских граждан, равно как и прочие военные преступления, совершенные в Украине.

«Мы готовимся к возможным будущим судебным разбирательствам — будь то у нас в Германии или в международном суде», — объясняет Франк.

По его словам, к суду будет необходимо привлечь российских государственных деятелей, а также военачальников, проводивших в жизнь преступные решения.