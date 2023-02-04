Германия собрала доказательства военных преступлений в Украине для будущего международного судебного процесса, заявил генпрокурор Петер Франк.
«В настоящее время, например, мы сфокусированы на обстоятельствах массовых убийств в Буче и атаках на гражданскую инфраструктуру Украины», — сказал Франк в интервью, опубликованном в субботу газетой Welt am Sonntag.
По его словам, количество собранных улик исчисляется трехзначными цифрами.
Процесс сбора информации немецкими следователями начался в марте 2022 года. В основном он ведется на основании анализа общедоступных данных и свидетельств украинцев.
Несмотря на многочисленные свидетельства, российские власти отрицают истязания и массовые убийства украинских граждан, равно как и прочие военные преступления, совершенные в Украине.
«Мы готовимся к возможным будущим судебным разбирательствам — будь то у нас в Германии или в международном суде», — объясняет Франк.
По его словам, к суду будет необходимо привлечь российских государственных деятелей, а также военачальников, проводивших в жизнь преступные решения.
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