Во всех областях Украины утром 4 февраля объявлена воздушная тревога. Тревога означает угрозу нанесения ракетных ударов. Сигнал тревоги начал распространяться с 9:00 на севере, востоке и юге Украины, затем «покраснели» и западные регионы, сообщает УНИАН.

Беларускі Гаюн фиксирует активность в воздухе над Беларусью российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У, который собирает данные о целях для будущих массированных атак РФ.

Беларуси продолжаются «союзные» учения с россиянами.

Под видом тренировок российские истребители осуществляют ракетные удары по Украине. Поэтому каждый подъем Миг-31К у границ Украины сопровождается воздушной тревогой.

Россия использует белорусские полигоны для учений своих мобилизованных, которых затем перебрасывает на восток Украины. В то же время летно-тактические учения «союзных» войск могут быть не более чем ИПСО, чтобы рассредоточить украинские силы.