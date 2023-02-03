На территории современной Армении абсолютно все топонимы являлись либо албанскими, либо тюркскими. После массового переселения армян в Иреван хаи стали избавляться от тюркских названий и топонимов, и переименовывать административно-территориальные единицы на армянский лад.

Армяне заменили около 600 тюркских и албанских топонимов, часть кардинальным образом, а часть путем деривации (словопроизводство), создавая названия на основе языковых единиц, принятых за исходные.

Но мы не станем перечислять все топонимы и современные армянские названия, а покажем только те, от которых путем деривации произошли названия ныне существующих административных единиц Армении. Что и является доказательством того, что еще до пришествия армян на территорию современной Армении там проживали азербайджанцы, в том числе албаны.

Так, село Аджибадж было переименовано в Аджабадж (в Сюникской области), Хачасу – Ачаджур (старейшее село в Тавушской обл.), Агпара – Ахберк (Гехаркуникская обл.), Агназар — Агнидзор (Лорийская обл.), Агуди – Агиту (до 1995 года Агути, Сюникская обл.), Алачыггая — Алачух, Хамаса -Амасиа (Ширакская обл.), Энгельюрд – Ангехакот (Сюникская обл.), Баш-Абаран — Апаран (Арагацотнская обл.), Арафса – Аревис (Сюникская обл.), Арпагель – Арпилич (Озеро Арпи), Арзакянд – Арзакан (Котайкская обл.), Азадяр – Азатек (Азатик, Вайоцдзорская обл.), Бяриабад — Барепат (Барапет, Гехаркуникская обл.), Башкянд – Башкенд позднее был переименован в Арцвашен, Доларчай – Далар (Араратская обл.), Дярябас – Дарбас (Сюникская обл.), Дашкёрпю -Дашкорпу, Дилиджан – Дилижан (город), Гейярх – Гохайк, Горус – Горис (город), Хачапара — Хачпар (Араратская обл.), Хинзиряк – Хндзореск (Сюникская обл.) Хот – Хот (Сюникская обл.), Гафан — Капан (город), Габуд – Капут, Гарабурун – Каракерт (Армавирская обл.), Гярд – Кард, Элигочаг – Кучак (Арагацотнская обл.), Гаджаран -Каджаран (Сюникская обл.), Гарахундж — Гарахундж (Зангезур), Горан – Гогаран (Лорийская обл.), Гочулу – Горгоч (Котайская обл.), Гюмрю – Гюмри (город), Лехваз — Лейваз (Зангезур), Мегри — Мегри (город), Беюк-Мязря – Мец-Масрик (Варденис), Мюсяллям – Мусаллам (позднее переименовано в Дзакигаван, Сюникская обл.), Ашагы-Гирятаг – Неркин Оратах (Агдере/Мартакертский район), Ашагы Шорча — Неркин Шоржа (Варденис), Нярядюз – Норатус (Гехаркуникская обл.), Узунлар — Одзун (Лорийская обл.), Бала Мязря – Покр-Масрик (Варденис), Бёюк Веди – Веди, Кичик-Веди – Покр-Веди (Араратская обл.), Сарыгах – Саригюх (Тавушская обл), Шеки – Шаки (Сюникская обл.), Шахаблы – Шахап (Араратская обл.), Шихауз – Шикахог (заповедник в Сюникской обл), Шиных – Шнох (Лорийская обл.), Шурнух – Шурнух (Сюникская обл.), Талын – Талин (город), Тязякенд – Тасик (Сюникская обл.), Товуз – Тавуш (Тавушская обл.), Дулуз -Толорс (Сюникская обл.), Уз-уйц (Сюникская обл.), Вахуди – Вагади (Сисианский район), Байандур – Вахатур, Юхары Гирятах — Верин Оратаг (Агдеринский район), Урут – Воротан (Сюникская обл.), Эскипара – Воскепар (Тавушская обл.), Ягдан – Егитанк (Лорийская обл), Иреван – Ереван, Зейтя – Зедже, Зод – Сотк (Гехаркунитская обл).

Интересно, что большинство албанских топонимов армяне просто присвоили и оставили без изменения. Это является ни чем иным, как продолжающимися до сегодняшнего дня попытками объявить Албанию «восточным краем Армении», албанский этнос – армянским, а все памятники албанской материальной и нематериальной культуры – армянскими. Еще тогда следуя далеко идущему замыслу, албанские литературно-исторические памятники, будучи переписаны на грабар (древнеармянский), подвергались и продолжают подвергаться многочисленным «желаемым» искажениям.

Даже слово «Архац» не является исконно армянским.

На самом деле армянский абсурд не есть бессмыслица, а, напротив, имеет заданный смысл, так как служит воплощению определенной цели и преследует конкретные намерения. Армянские притязания на наши земли тесно переплетены с присвоением и «арменизацией» азербайджанского исторического и культурного наследия.

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Пропаганда истории государственности Азербайджана, национальных традиций, науки и культуры»