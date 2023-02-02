Европарламент призвал изучить возможность поставок Украине западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия.

Об этом говорится в принятой в четверг на спецсессии Европарламента резолюции, приуроченной к саммиту ЕС — Украина 3 февраля в Киеве, передает ТАСС.

«Европарламент приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки, настаивает на том, чтобы подготовка их экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия», — говорится в документе.

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательные к исполнению для институтов Евросоюза.