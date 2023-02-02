Международная изоляция Ирана усиливается, и реакция мирового сообщества на террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране еще раз это подтвердила. Иран обращался за поддержкой к 120 странам — участникам Движения неприсоединения, но поддержали его только два государства — Сирия и Индия. Теперь об этом сообщает официальное англоязычное издание ИРИ — Tehran Times.

Напомним: как уже рассказывал Minval, МИД Азербайджана накануне сообщил, что в целях международного осуждения террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджана в Иране, выявления и скорейшего наказания организаторов и виновных в совершении террористического акта, в соответствующие международные организации и платформы представлены для принятия документы, содержащие призывы к выполнению обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Иран попытался протестовать против проектов коммюнике и заявления, представленных Азербайджаном в координационное бюро Движения неприсоединения (ДН) и в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и препятствовал принятию указанных документов. Как отметил МИД Азербайджана, «в то время как иранская сторона также обратилась ко многим странам с просьбой поддержать ее позицию в указанных организациях, из 120 стран в Движении неприсоединения только Сирия и Индия поддержали позицию Ирана».

Теперь это подтверждает и Tehran Times: «…Иран обратился ко многим странам за поддержкой своей позиции в вышеупомянутых организациях, но поддержку позиции Ирана оказали только Сирия и Индия из 120 стран Движения неприсоединения». Если учесть, что Сирия — это по сути иранский протекторат, а Индия чаще всего действует «в пику» Пакистану, то иранскую дипломатию остается только «поздравить» с таким результатом.

Отдел новостей Minval.az