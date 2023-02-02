Руководство Пентагона считает, что Украина в ближайшем будущем не сможет вернуть контроль над Крымом, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц, знакомых с ходом секретного брифинга для комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

По информации издания, представители американского оборонного ведомства не верят, что у Киева «есть или в ближайшее время появится возможность вытеснить российские силы с полуострова».

Один из источников издания рассказал, что «брифинг носил неоднозначный характер», но основой посыл заключался в том, что «победа Украины» при попытке вернуть контроль над Крымом «не гарантирована».

С докладом перед комитетом Палаты представителей выступили в том числе заместитель помощника министра обороны США Лора Купер и директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.