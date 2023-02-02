Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Украину.

Для Урсулы фон дер Ляйен это уже четвертый визит в страну с начала полномасштабного российского вторжения.

«На этот раз [приехала] с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества», — написала глава Еврокомиссии.

Жозеп Боррель сообщил, что прибыл в Киев, «чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну».

Reuters отмечает, что цель визита политиков — подчеркунть поддержку Украины Европейским Союзом накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России.