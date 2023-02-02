Нормализация азербайджано-армянских отношений — вопрос, имеющий большое значение для госсекретаря США. Госдепартамент США тесно занимается этим вопросом.

Об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«У госсекретаря Блинкена, как известно, была возможность поговорить с лидерами Армении и Азербайджана. Поэтому это вопрос, которым мы продолжим активно заниматься», — отметил представитель Госдепартамента.

Он также ответил на вопрос о назначении нового главного советника США по переговорам по Кавказу:

«Луис Боно руководит работой США по укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе. Он также берет на себя роль своих предшественников. Луис Боно — высокопоставленный чиновник департамента, имеющий большой опыт работы со сложными вопросами. Он взял на себя эту задачу и пользуется личным доверием государственного секретаря Блинкена и Государственного департамента», — отметил Ведант Патель.