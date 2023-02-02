Предварительное расследование атаки на объект Минобороны Ирана в Исфахане показало, что ответственность за нападение несет Израиль.

Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амид Саид Иравани, пишет агентство ISNA.

«[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан, действия этого режима нарушают международное право и осуждаются», — говорится в письме Иравани, направленном генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности всемирной организации.