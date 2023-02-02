Авиакомпания Lufthansa (Германия) приостановила полеты в Иран.

Как передает Iran International, компания приняла это решение в связи с безопасностью после атаки дронами на завод по производству боеприпасов вблизи Исфахана.

«Совместно с национальными и международными партнерами компания «Lufthansa Group Security» продолжает оценивать ситуацию безопасности для прилетов-вылетов в Тегеранский аэропорт и по всему воздушному пространству Ирана», — говорится в сообщении авиакомпании.