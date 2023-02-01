Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в мирном соглашении по окончании войны России против Украины должен быть пункт об отказе Кремля и от территорий Грузии.

«Россия должна понять, где ее границы. Грузинские вопросы должны быть на столе переговоров, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех захваченных территорий в регионе», — сказала Зурабишвили, которую цитирует Bloomberg.

Президент Грузии подчеркнула, что уход России с грузинских земель зависит от поражения РФ в Украине, и что этот момент быстро приближается.

«Россия уже практически проиграла сражения, если не полностью войну», — сказала она.

Президент считает, что Запад должен потребовать вывода войск с территории Грузии. Если этого не сделать, то это станет такой же ошибкой, что были допущены в 2008 (конфликт в Грузии) и 2014 годах (Крым).