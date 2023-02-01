Казахстан планирует закрыть свое торговое представительство в Российской Федерации. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале «Открытые НПА».

«Правительство Республики Казахстан постановляет: Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в тексте документа.

Министерству торговли и интеграции совместно с комитетом государственного имущества и приватизации Минфина поручено в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

Публичное обсуждение постановления продлится до 15 февраля.

Торговое представительство Казахстана в России – это государственный орган, представляющий внешнеэкономические интересы Республики Казахстан. Соглашение между правительствами двух стран «О взаимном учреждении торговых представительств» было подписано 22 октября 1992 года.