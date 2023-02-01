Кишинев получил от Бухареста первую партию дров в объеме 2100 кубометров на зиму в качестве гуманитарной помощи.

Информацию об этом пресс-служба министерства окружающей среды Молдовы опубликовала на своем сайте.

«Сегодня поступила первая партия дров из Румынии, 2100 кубометров древесины закупило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что дрова направят ветеранам войны, людям пенсионного возраста (старше 70 лет), гражданам с ограниченными возможностями, семьям, которые приняли беженцев, и центрам размещения.