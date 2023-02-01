Доля природного газа из России, поставки которого в начале 2022 года на 97% обеспечивали нужды Чехии в этом виде энергетического сырья, сократилась к концу прошлого года до четырех процентов. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.

«Чехия в прошлом году снизила свою зависимость от [поставок] российского газа с 97% до нынешних, как максимум, четырех процентов», — привело агентство слова премьера. Политик также сказал, что газ из РФ заменили поставки из Норвегии, а также поставки сжиженного газа морским путем из-за океана.

Чешские газохранилища заполнены газом на 74%. В них хранится более 2,6 млрд куб. м газа. Республике успешно удается реализовывать программу экономии этого вида энергосырья. В прошлом году потребление газа в стране в годовом выражении сократилось на 19%.

Чехия планирует полностью отказаться от получения газа и нефти из России. Данное решение было принято властями республики после 24 февраля прошлого года.